“الإسكان”: رئيس جهاز قنا الجديدة يقوم بحملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة

صرح أيمن رشاد عبد الحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، بأن لجنة الضبطية القضائية بجهاز المدينة قامت بشن حملة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالحي السكني الأول، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تم تنفيذها في إطار ضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو توصيل المياه الخلسة وعدم الإشغال، وذلك حفاظاً على مقدرات الدولة، ولضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه.

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة بالمرور الدوري لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.

وفي سياق متصل، قال: شملت لجنة المخالفات عمل محاضر للمخالفين أصحاب قطع الأراضي لعدم استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال، وسرقة المياه.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفين.