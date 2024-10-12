“التعليم” تعلن عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد من خلال الإدارات التعليمية يناير المقبل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لتصبح “يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”، كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التعاقد مع المعلمين العاملين في المدارس بالحصة لسد العجز والاحتياجات المطلوبة، في يناير المقبل،من خلال مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد ،على أن يكون التقديم من خلال الإدارات التعليمية حسب احتياج كل المدارس في النطاق الجغرافى لكل إدارة، حيث أوضح شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف من فتح باب التعاقد على مستوى الإدارات حفاظا على تسكين كل معلم في محل إقامته الفعلى وحتى لا يطلب بعد التعاقد معه تقليل اغتراب والعودة إلى مدرسة قريبة من سكنه، مضيفا أن وزارة تسعى إلى تلبية احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس بشكل دقيق، مؤكدا أن التعاقد يستهدف العاملين الحصة ولديهم مؤهل تربوى أو دبلوم تربوى.