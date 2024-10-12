” كامل الوزير”: صفقة توريد 1300عربة قطار سكة حديد روسى تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أعمال تطوير القطاع خلال الفترة الاخيرة وفى مقدمتها تحسين نوعية عربات الركاب التي يتم تشغيلها بخطوط السكة الحديد، وتحديث أسطول القطارات العاملة بالهيئة، عن طريق تجديدها وصيانتها، أو شراء عدد جديد من العربات والجرارات، الامر الذى انعكس على الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الهيئة أنه من أكبر صفقات السكة الحديد هو الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار بين هيئة السكة الحديد وشركة جانز مافاج المجرية، للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، والتي تشمل عربات درجة أولى وأخرى ثانية ودرجة ثالثة.

وشغلت السكة الحديد عددا كبيرا من عربات الدرجة الثالثة الروسية المكيفة، وقبل أيام شغلت الهيئة عربات جديدة درجة ثانية مكيفة، بمواصفات جديدة وتعمل الآن ضمن خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان والعكس، بتركيب عربات نوم وثانية مكيفة جديدة روسى وتتميز عربات الدرجة الثانية الروسية بالمقاعد المريحة، حيث تم تجهيزها بكراسي متحركة شبيهة لكراسي القطارات الإسباني وقطارات الـ VIP لتحقيق راحة أكبر للركاب، كما يضم كل كرسي طاولة لتناول الطعام عليها ومكان لحفظ الأوراق والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى تجهيزها بدورات مياه بأحدث تصميم، حيث تختلف عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة عن عربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة، خاصة من حيث المقاعد.

كما تسلمت هيئة السكة الحديد عربات روسية درجة أولى مكيفة وهى من العربات الفاخرة والتي سيتم تشغيلها خلال الأيام القادمة، حيث يتم فحصها فنيا بورش الفرز قبل تشغيلها على خطوط السكة الحديد، وتشبهة عربات الـ VIP بكل صف 3 كراسى فقط وتضم طاولات تناول الطعام، والكراسى متحركة ودوارة لتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية، كما يضم كل كرسى أماكن لشحن الهواتف.

وتعد صفقة العربات الروسية التي وقعتها مصر وشركة جانز مافاج المجرية، للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، الأكبر في تاريخ السكك الحديد، وتتكون الصفقة من (1350) عربة جديدة، والتي تتضمن 850 عربة مكيفة و500 عربة درجة ثالثة مكيفة ، و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير، وزيرالنقل، أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات، لافتاً إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث إن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعاً إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.