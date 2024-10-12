وزير النقل: خطة تطوير منظومة السكك الحديدية تعتمد على 5 محاور أساسية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أن خطة تطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هى: تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتم وضع خطة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر من خلال مصنع نيرك بشرق بورسعيد وغيرها من المصانع المخطط إنشاؤها بالتعاون كبرى الشركات العالمية مثل تالجو والستوم وغيرها من الشركات.

وأضاف وزير النقل، أنه جار تطوير السكة والبنية الأساسية حيث يتم تطوير ورفع كفاءة 10000 آلاف كم سكة (الخطوط الحالية)، وإنشاء مجموعة من الخطوط الجديدة والتى تم الانتهاء من عدد منها مثل خط الفردان/ بئر العبد ويتقدم العمل بخط كفر/ داوود السادات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة، حيث تنضم محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة إلى محطات السكة الحديد خلال ساعات، وتعد أكبر المحطات وأكثرها تطورا.

وأوضح أنه يتم تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية، حيث تم الانتهاء من خط القاهرة /الإسكندرية والانتهاء من عدد من قطاعات خط القاهرة/ أسوان ويتقدم العمل بباقى القطاعات، وكذلك يتقدم العمل فى خط بنها الإسماعيلية بورسعيد ووصلة أبو كبير، وهناك خطة لتطوير الإشارات بخطوط الضواحى.

وتابع: “يجرى تطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثة والتعاون مع الشركات العالمية فى تطوير هذه الورش، كما يتم إعادة تأهيل العنصر البشرى الحالى وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار، وتوفير بيئة عمل مناسبة وخدمان اجتماعية وصحية متميزة للعاملين”.