” السكة الحديد”: محطة قطارات صعيد مصر تعتبر المحطة تبادلية للركاب والبضائع

أعلنت السكة الحديد، تفاصيل تنفيذ اعمال محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والتى تشهد استعدادات خاصة تمهيدا لافتتاحها، حيث تعتبر من أكبر المحطات بعد محطة القاهرة وتم بناؤها على الطراز المصرى القديم لتشبه المعابد المصرية القديمة، وتعتبر من أحدث المحطات التى تم تشييدها.

وأوضحت السكة الحديد، أن المحطة تتميز بالأعمدة الضخمة والبهو الكبير المميز، كما تم نقش أشكال مميزة على أعمدة المحطة لتعطى شكل المتحف، فضلا عن تطوير شامل للشوارع والعقارات المحيطة بالمحطة وتغيير واجهات العقارات ودهانها بلون موحد نفس لون المحطة، مشيرة الى انه تم تصميم المحطة لتكون على شكل متحف على الطراز المصري القديم، ليكون مزارا بجانب كونه محطة ومولا تجاريا، فضلا عن وجود الهرم الزجاجى الذى يتوسط المحطة بارتفاع 42 مترا تقريبا وبه 4 مسلات من الداخل.

وأضافت أن المحطة تعتبر المحطة تبادلية للركاب والبضائع وترتبط بخطى القاهرة / أسوان والاتحاد القباري، حيث يوجد بالقرب منها محطة مترو التوفيقية بالخط الثالث للمترو، ومحطة مونوريل بخط 6 أكتوبر، وموقف أقاليم بالقرب منها، بالإضافة إلى قربها من منطقة وسط البلد وعدد من المحاور المرورية الجديدة.