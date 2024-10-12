” التعليم” تعلن تفاصيل امتحانات الشهور لطلاب الاول والثانى الثانوى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي بنسبة 15%.

واعلنت الوزارة ، أن طلاب الصف الأول الثانوي العام سيؤدون امتحان شهر أكتوبر الجارى، والمقرر أن يعقد فى الأسبوع الأخير من الشهر، ورقيًا بالنسبة لطلاب المدارس (الرسمى – الرسمى لغات – الخاص – الخدمات)، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

وأضافت الوزارة، أن الامتحان سيعقد فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الحالى، موضحة أنه تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، وتعمل الأسئلة على قياس نواتج التعلم المرتبطة بأجزاء المنهج التى تم تدريسها وتكون أسئلة قصيرة مكونة من 3 نماذج امتحانية فى الفصل.