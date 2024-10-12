” الإسكان”: جهاز مدينة الشروق يحصل على تجديد 3 شهادات “أيزو” لتطبيق معايير إدارة السلامة والصحة المهنية

شهد أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية – المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة “، فعالية تجديد منح مركز حسابات المياه التابع لجهاز مدينة الشروق لـ3شهادات “أيزو”، وذلك لتواصل تطبيق عدة معايير في مجالات إدارة الجودة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية.

وأوضح محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم مد سريان شهادات المواصفات الدولية للمركز لـ3 شهادات “أيزو” [9001 إصدار2015 / 14001 إصدار2015 / 45001 إصدار 2018 ]، وذلك بحضور مسئولي الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القائمة بالتأهيل والمتابعة، وكذلك التوجيه اللازم حتى الحصول على الشهادات.

وأكد محمد السيد عبدالمقصود، أن ذلك يسهم في زيادة القدرة التنافسية بين القطاعات المختلفة، والمساعدة أيضاً في رفع مستوى الأداء في التعامل مع الجمهور والحد من المخاطر.

وفى ذات السياق، كرم رئيس جهاز مدينة الشروق، مجموعة العمل القائمة على تطبيق الاشتراطات، وقامت بتأهيل المنظومة حتى الحصول على الشهادات، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير تكريماً لدورهم في هذا الحدث بهدف خلق جو من المنافسة الإيجابية بين العاملين بقطاعات الجهاز المختلفة بمدينة الشروق