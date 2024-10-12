” المهندسين”: افتتاح معرض “صنع في مصر 2” للحرف اليدوية والتراثية

افتتح الدكتور محمد الفحّام- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، والدكتور أحمد الزيات- رئيس شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية، معرض “صنع في مصر 2” والذي يقام في نادي المهندسين بالبحر الأعظم بالتعاون بين لجنة المشاركة المجتمعية بشعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتورة نهى عز، ولجنة المشاركة المجتمعية بنقابة المهندسين الفرعية بالجيزة برئاسة هدى صابر.

يقام المعرض على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه 33 عارضًا من جميع محافظات الجمهورية، حيث يشهد مشاركة عد من المهندسين صانعي الحرف اليدوية، وعدد من أسر المهندسين، وبعض المواهب من ذوي الهمم.

شارك في تنظيم المعرض الدكتورة ناهد عمران- وكيل لجنة المشاركة المجتمعية بشعبة الهندسة المعمارية، والدكتورة داليا قاسم، وصلاح أبو الليل، ومعاذ عبدالله (أعضاء اللجنة بالشعبة المعمارية)، ومصطفى محمد، ومحمد زاهر، والمهندس عاطف محمد (أعضاء لجنة المشاركة المجتمعية بنقابة الجيزة الفرعية).

تفقد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، ورئيس شعبة الهندسة المعمارية، ورئيسا لجنتي المشاركة المجتمعية وأعضاء اللجنتين المعرض والذي يقام مجانًا للمهندسين وأسرهم، حيث أبدى العارضون سعادتهم لإقامته والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من زوار النادي لشراء منتجاتهم اليدوية.

جدير بالذكر .. يقام معرض “صنع في مصر 2” هذا العام من أجل إحياء الحرف اليدوية والتراثية وتشجيع المرأة المعيلة، بعد أن تم تنظيم النسخة الأولى منه منذ عامين بنادي المهندسين بأكتوبر.