نقطة واحدة تفصل «الفراعنة» عن حسم التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025

اقترب منتخب مصر بقيادة حسام حسن، من حسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 حيث يحتاج «الفراعنة» لنقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام موريتانيا.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على موريتانيا فى السادسة مساء «الثلاثاء» المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ويكفى «الفراعنة»، التعادل بأى نتيجة فى هذه المباراة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما واصل الفراعنة انتصاراتهم فى التصفيات، محققين العلامة الكاملة بعد الفوز فى ثلاث مباريات متتالية، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

فى حين يأتى منتخب الرأس الأخضر فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، متساويًا مع موريتانيا وبوتسوانا فى عدد النقاط، ولكن فارق الأهداف جاء فى صالحه.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بثنائية دون رد، مساء أمس «الجمعة»، ليقترب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر إقامتها فى المغرب الشقيق.