بعد ثلاثية الحدود.. راحة 24 ساعة فى الأهلى قبل ودية جديدة «الثلاثاء» المُقبل

منح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارسيل كولر لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم «السبت»، بعد المباراة الودية التى خاضها الفريق أمس «الجمعة»، أمام حرس الحدود استعدادًا للسوبر المصرى.

ويستأنف فريق النادى الأهلى تدريباته غداً «الأحد» لمواصلة الاستعداد لبطولة السوبر المصرى المقرر إقامتها فى الإمارات، ويخوض الفريق تدريباته بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

وفاز الأهلي على حرس الحدود أمس«الجمعة»، بثلاثية نظيفة سجلها حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة والمهاجم الشاب سمير محمد.

ويلتقى فريقا الأهلى وسيراميكا فى الثامنة مساء «الأحد» المقبل، باستاد «محمد بن زايد» بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى التى تقام بدولة الإمارات، فى نسخة جديدة من كأس السوبر المصرى، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى فى التاريخ.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.