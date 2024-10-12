تريزيجيه ينتزع صدارة هدافى تصفيات أمم أفريقيا فى عهد حسام حسن

تمكن لاعب منتخب مصر الأول محمود حسن تريزيجيه، من هز شباك منتخب موريتانيا فى المباراة التى أقيمت مساء أمس «الجمعة» بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 ليصل لهدفه الدولى رقم 21 فى 77 مباراة بقميص «الفراعنة».

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الموريتاني بثنائية دون رد، مساء أمس «الجمعة»، ليقترب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثالث خلال مرحلة التصفيات يقيادة المدير الفنى الوطنى حسام حسن، ليرتقى إلى صدارة الهدافين، بعد مباراة الجولة الثالثة أمام موريتانيا.

جدول ترتيب هدافي تصفيات أمم أفريقيا:

1- محمود تريزيجيه (مصر): 3 أهداف.

2- جان فيليب كراسو (كوت ديفوار): 3 أهداف.

3- أمين جويري ( الجزائر): 3 أهداف.

4- محمد صلاح (مصر): هدفين.

5- سعيد بن رحمة ( الجزائر): هدفين.

6- ريان مينديز (كاب فيردي): هدفين.

7- تيبوهو موكيانا (جنوب إفريقيا): هدفين.

8- حكيم زياش (المغرب): هدفين.

9- فينسنت أبو بكر ( الكاميرون): هدفين.

10- براهيم دياز (المغرب): هدفين.