الأهلى يطلب تقريرًا عن الليبى أجويلى خميس من وليد سليمان لحسم الصفقة

طلبت لجنة التخطيط للكرة بـ الأهلى من رئيس قطاع الناشئين بالنادى وليد سليمان، تقريراً عن المدافع الليبى الشاب أجويلى أنور خميس، الذى يخضع للاختبار مع فريق الشباب خلال الأيام الحالية.

وحصل أجويلى أنور خميس على موافقة مسئولى الأهلى بالخضوع للاختبار فى قطاع الناشئين لعدة أيام بعدما تم ترشيحه لمسئولى النادى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين.

ويشارك المدافع اللليبى الشاب فى التدريبات مع فريق الشباب، وسيلعب مباراة ودية أو أكثر لتحديد مستواه وحسم مصيره سواء بإتمام التعاقد معه أو بتوجيه الشكر له.

ويلعب أجويلى أنور مع فريق الصقور ومنتخب ليبيا للشباب، ويقدم معهما عروض جيدة ويترقب اللاعب صاحب الـ18 عام حسم مصيره مع الأهلى.