تعرف على رد فعل جوميز من قرار الزمالك.. بعد فشل صفقة أوفى إيجاريا

عقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، بعد فشل صفقة اللاعب الإنجليزي ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا ومغادرته القاهرة بالأمس «الجمعة»، لرفضه استكمال الاختبارات الفنية فى القلعة البيضاء قبل التوقيع على العقود.

وأبلغ مسئولو نادى الزمالك جوزيه جوميز باحترام، وجهة نظره الفنية ورغبته فى التعاقد مع أوفى إيجاريا، خاصة أنه مؤمن بمستوى اللاعب، وهو صاحب القرار فى استقدامه إلى القاهرة، ولكن أكدوا له فى ذات الوقت أنهم من حقهم كمجلس إدارة التأكد من جاهزية اللاعب الفنية والاطمئنان على مستواه قبل توقيع العقود بشكل رسمى.

وشرح مسئولو نادى الزمالك وجهة نظرهم لجوميز بأن اللاعب لم يمارس كرة القدم منذ نوفمبر 2022 وهذا أمر غريب بالنسبة لهم، كما أوضحوا له أن الزمالك تعرض لأزمات كثيرة مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية ولا يريدون تكرار هذه الأمور مجدداً.

وأكد جوميز خلال جلسته مع مسئولي نادى الزمالك اقتناعه بوجهة نظر الإدارة، وأوضح لهم أن اتخاذ قرار التعاقد مع اللاعب حق أصيل لهم، خاصة أن ملف الصفقات متفق عليه بالاشتراك بين الإدارة والجهاز الفنى.

وكان نادى الزمالك، قد أصدر بياناً رسمياً أمس «الجمعة» كشف فيه تفاصيل فشل صفقة اللاعب الإنجليزى ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا والذى كان تحت الاختبار فى القلعة البيضاء.

وجاء نص البيان كالتالى:

يتقدم نادى الزمالك بخالص الشكر والتقدير للاعب أوفي إيجاريا على الفترة التى قضاها مع الفريق، ويؤكد مسؤولو النادى على تقديرهم واحترامهم للاعب.

ويشكر نادى الزمالك اللاعب على تفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق فى الموسم الجديد، ويؤكد مسؤولو النادى أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، البرتغالى جوزيه جوميز، وبالتنسيق مع مجلس الإدارة، من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة”.

وأراد نادى الزمالك الحفاظ على حقوقه ومتابعة اللاعب بدنيًا وفنيًا خلال فترة اختبار لمدة 10 أيام، فى حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادى توجيه الشكر له.

ورفض أوفى إيجاريا اللاعب الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية الاختبار فى الزمالك وغادر القاهرة منذ قليل للعودة إلى بلاده.

وظهر أوفى إيجاريا بمستوى ضعيف خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى ودية بتروجت التى انتهت بفوز الفريق البترولى بنتيجة 2 – 1.

ولم يقدم إيجاريا المستوى المطلوب خلال الـ45 دقيقة التى شارك فيها مع الزمالك، حيث لم ينجح إلا فى شن هجمة واحدة على مرمى بتروجت، كما انتقد مسئولو الزمالك المستوى البدنى للاعب.