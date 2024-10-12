نقل النواب: افتتاح محطة بشتيل إنجاز جديد للدولة المصرية يدعو للفخر

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة قطارات صعيد مصر اليوم بمنطقة بشتيل بالجيزة، هو إنجاز جديد يضاف إلي إنجازات الدولة في قطاع النقل، قائلا،: شعرت بالفخر خلال مشاركتى في افتتاح المحطة التى لم أرى أعظم منها في العالم.

وأضاف قرقر: أن إنشاء تلك المحطة، يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة السكك الحديدية، التى بدأتها منذ عام ٢٠١٤، بهدف رفع كفائتها وزيادة قدرة استيعاب الركاب، والقضاء علي أسباب الحوادث من خلال ميكنة كافة الخدمات.

وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حجم محطة بشتيل يعادل 4 أضعاف محطة رمسيس، كما أنها تشهد تطور غير مسبوق في نظم التشغيل مثل تحول الإشارات من الميكانيكي إلى الإلكتروني، وعدم الاعتماد على العنصر البشري.

وأشار قرقر، إلي أهمية محطة بشتيل في تخفيف حدة الزحام بمنطقة رمسيس، لاسيما وأن عدد الركاب بسكك حديد مصر ارتفع إلى مليون يوميًا، وتستهدف الدولة زيادته إلى مليونين عام 2030، في ظل توجيهات القيادة السياسية وجهود وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، في تنفيذ خطوات التطوير بكل دقة وسرعة، بما يسرع في تحقيق باقي خطوات التنمية.

وتابع، أيضا شهدنا اليوم افتتاح عدد من المشروعات الهامة مثل كوبرى خزان اسوان وعدد من الكبارى بمحافظة البحيرة وطريق الزقازيق المنصورة وتطوير منظومة التحكم بالسكك الحديدية فى خط بنى سويف الصعيد بطول ٢٥٠ كيلو، وهى إنجازات كبيرة أيضا في قطاع الطرق تحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن ما شهدته البلاد من تطوير في قطاعات النقل والبنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية، يمثل طفرة غير مسبوقة، تساعد البلاد في خطوات التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات المختلفة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، والتي تُعرف باسم «محطة بشتيل»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والقيادات.

ويذكر أن إجمالى مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر مربع تقريبا، بما يعادل 57 فدانًا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا، مراعاة وقوع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة لوقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر «السد العالي، الإسكندرية – إمبابة، المناشي، القباري»، بالإضافة لوقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي «محور الفريق كمال عامر، شارع السودان، محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو».