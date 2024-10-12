عمر مرموش مستمر مع المنتخب فى رحلة موريتانيا بالتصفيات الأفريقية

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام حسن، استمرار اللاعب عمر مرموش مع المنتخب الوطنى، ضمن القائمة التى تستعد للسفر إلى موريتانيا غداً «الأحد»، استعدادًا لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، عقد جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، تم خلالها الاتفاق على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحقق منتخب مصر فوزا ثمينا على نظيره الموريتانى بثنائية دون رد، مساء أمس «الجمعة»، ليقترب من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب، ويقترب محمد صلاح قائد الفراعنة من إنجاز تاريخى جديد بعد تسجيله الهدف الثانى للـ«الفراعنة» فى شباك ضيفه الموريتانى باللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.