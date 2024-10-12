الأهلى يطمئن على لاعبيه الدوليين قبل رحلة المنتخب إلى موريتانيا

اطمأن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لأهلى بقيادة مارسيل كولر، على مستوى لاعبى الفريق الدوليين المتواجدين حاليًا مع المنتخب الوطنى الأول، قبل سفرهم مع المنتخب إلى موريتانيا غدًا «الأحد»، لمواجهة منتخبها فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة بالمغرب 2025.

ويضم المنتخب الوطنى الأول خمسة لاعبين من الأهلى فى المعسكر الحالى، وهم محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومروان عطية ورامى ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

وشارك الشناوى ومروان عطية ورامى ربيعة فى مباراة موريتانيا أمس «الجمعة»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، والتى انتهت بفوز «الفراعنة» بثنائية نظيفة، فيما غاب مصطفى شوبير وكوكا عن اللقاء.

وتواصل الجهاز الفنى للأهلي مع خماسى المنتخب، وأكد دعمه لهم قبل رحلة موريتانيا غدًا، وتمنى لهم التوفيق خلال الرحلة.