منتخب مصر يُسافر إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة

يستعد منتخب مصر الوطنى بقيادة المدير الفنى لـ«الفراعنة» حسام حسن، للسفر إلى موريتانيا لخوض مواجهة، الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بطائرة خاصة.

وحقق منتخب مصر فوزًا هامًا على موريتانيا فى الجولة الثالثة بهدفين دون رد، قبل لقاء الإياب فى أرض الخصم «الثلاثاء» المقبل.

وستنطلق بعثة الفراعنة على طائرة خاصة «الأحد» المقبل، فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، فى رحلة تستغرق حوالى 8 ساعات.

وينفرد «الفراعنة» بصدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 6 نقاط عن مُلاحقيه الثلاث، حيث يملك كل منهم 3 نقاط، ويبحث عن الانتصار الرابع على التوالى، لكى يرفع الرصيد إلى 12 نقاط وحسم التأهل بالعلامة الكاملة.