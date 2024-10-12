تعرف على بديل محمد صلاح فى مباراة مصر وموريتانيا

حدد المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، بديل نجم نادي ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة محمد صلاح، خلال المباراة المُقبلة أمام موريتانيا، وذلك بعد تأكد غيابه.

وكان حسام حسن عقد جلسة مع صلاح، تم الاتفاق خلالها على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة، بعد مشاركته فى اللقاء الأول.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره موريتانيا، فى المباراة التى ستقام مساء يوم «الثلاثاء» المُقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الامم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وينوى حسام حسن الدفع بمصطفى محمد فى خط هجوم منتخب مصر أمام موريتانيا، مع الثنائى محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش، بالإضافة إلى أحمد مصطفى «زيزو».