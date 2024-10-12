نبيل دونجا يغادر معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

غادر لاعب فريق نادى الزمالك ومنتخب «الفراعنة» نبيل عماد «دونجا»، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك لصعوبة لحاقه بمباراة موريتانيا الثانية، والمقرر لها يوم «الثلاثاء» المقبل 15 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وخضع دونجا لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام فى العضلة الخلفية، وأثبتت استمرار معاناته من الإجهاد بالعضلة الخلفية، ليفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى إراحة اللاعب، الذى غادر المعسكر عقب تدريب اليوم.