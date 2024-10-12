الزمالك يعلن إصابة مصطفى الزنارى بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية

قال رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الدكتور محمد أسامة، إن مدافع الأبيض مصطفى الزنارى، تعرض لإصابة بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبى أن اللاعب يخضع للفحوصات الطبية اللازمة فى الفترة الحالية، من أجل تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلى، الذي سيخضع له المدافع فى الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة فى بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها فى الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجارى، بمشاركة أندية الأهى وبيراميدز وسيراميكا.

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قد قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجارى، استعداداً للمشاركة فى بطولة السوبر المصرى.