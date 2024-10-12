قبل السفر إلى الإمارات.. الزمالك يخوض تدريبا صباح الخميس

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، تدريبا صباحيا يوم «الخميس» المقبل، على ملعب النادى بميت عقبة، قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصرى.

ومن المقرر أن يخوض الفريق التدريب الصباحى «الخميس»، الذى سيشمل بعض الجوانب البدنية والفنية، ثم التوجه بعدها إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.

وتقام النسخة الثانية من كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هى الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد اتفق مع مجلس أبو ظبى الرياضى، على استضافة كأس السوبر المصرى بشكله الجديد 4 نسخ على التوالى، حيث فاز بالنسخة الأولى الأهلى العام الماضى، وحدد مجلس أبوظبى الرياضى إقامة منافسات بطولة السوبر المصرى خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

ويخوض فريق الزمالك بطولة السوبر بعد الحصول على الكارت الذهبى، فيما يشارك بيراميدز فى البطولة بعد التتويج بكأس مصر، ويلتقى النادى الأهلى بطل الدوري مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ويلتقي فريق الزمالك فى الرابعة وخمس دقائق مساء «الأحد» 20 أكتوبر الجارى، مع بيراميدز على استاد محمد بن زايد فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى.