” نائبة محافظ القليوبية” تتفقد القوافل الطبية بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الانسان” بكفر شكر

في إطار المشروع القومى للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الانسان المصرى) المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ” والذى يهدف إلى دعم محاور التنمية البشرية المختلفة من خلال تنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصرى بشكل مباشر وسريع وتشمل هذه البرامج كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

وبنـاءً على تعليمات أيمــن عطيـــة محــافظ القليوبيــة قامت الدكتورة إيمـان ريـان نائب المحافظ اليوم السبت الموافق 12- 10-2024 بتفقد القافلة الطبية المجانبه بقرية كفر علي شرف الدين التابعه للوحدة المحلية باسنيت بمركز ومدينة كفر شكر .

حيث تم الكشف الطبى علي ٩٩٦ مواطن وتقديم الخدمه المجانيه والكشف وصرف الادويه وعمل الفحوصات والاشعات اللازمه للمواطنين . بالاضافة الى الاطمئنان على المواطنين وإعلامهم بالمبادرة الوطنية بداية جديدة لبناء الانسان ، فضلا عن التأكد من توافر الادوية.

حيث شملت القافلة عده التخصصات الطبية منها ” باطنه / جراحه / تنظيم اسره /اسنان /فحوصات /تحاليل / اشعه / كشف مبكر / ضغط وسكر / مبادرات رئاسيه / أطفال /جلديه ” فضلا عن انه يتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي،

جاء ذلك بحضور الدكتور اسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ومحمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر والدكتورة مفيدة رجائى منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة والدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية بكفر شكر والدكتورة نشوى سنوسى مسؤل الامداد الطبى بالقوافل الطبية والدكتورة نجلاء الفرماوى مدير المبادرات الشبابية بالمحافظة .

اختتمت “ريـان” الزيارة بتوجية الشكر لكافة الاطقم الموجوده من الادارة الصحية على تنظيم القافله.