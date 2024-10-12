قبل السفر إلى الإمارات.. الزمالك يجهز لصرف مكافآت السوبر الأفريقى

يجهز مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لصرف مكافآت لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، الخاصة بالتتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى.

ويعمل مجلس إدارة الزمالك على صرف مكافات السوبر الأفريقى للاعبين والجهاز الفنى، قبل سفر بعثة الفارس الأبيض إلى الإمارات للمشاركة فى كأس السوبر المصرى.

ورصد مسئولو نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الأول حال التتويج ببطولة السوبر المصرى الرباعى المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة الأهلى، بيراميدز وسيراميكا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم.