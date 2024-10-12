” الإسكان “: نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن يتابع سير العمل بالمشروعات القومية بالعبور الجديدة

تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية بالمدن الجديدة واستمراراً لمتابعة الوضع على ارض الواقع لتحقيق الأهداف المخطط لها ضمن الجداول الزمنية المحددة وفى إطار توجيهات شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية الدورية والمستمرة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

فام اليوم أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بزيارة ميدانية لمشروعات تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة للإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان و تأتي هذه الزيارة في سياق التوجه الحكومي نحو توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين وتعزيز مستوى المعيشة.

وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشروعات والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة بالإضافة إلي تعزيز التواصل مع فرق العمل والإشراف على جودة التنفيذ بما يضمن تقديم وحدات سكنية بمستوى عالٍ من الجودة.

و خلال الزيارة تفقد سيادته مجموعة من الوحدات السكنية ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة حيث استمع إلى شرحٍ مفصل عن مراحل التنفيذ والتحديات التي تواجه الفرق العاملة وقد أكد على أهمية الإسكان الاجتماعي كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية العمرانية في مصر.

كما شدد على ضرورة التركيز على جودة تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة مع التأكيد على أهمية الاستعانة بكوادر فنية مؤهلة وذات خبرات عالية من الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي ووجه باستبعاد المقصرين من الشركة او المكاتب الاستشارية المشرفة على مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدينة .

كما تم المرور على طريق R3 بطول 5.8كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الاوسطي وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولا إلى الطريق الدائري الإقليمي وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الاوسطي وطريق الاسماعيلية الصحراوي حيث تابع سيادته موقف الرصف و أعمال طبقة الفرمة و الاسفلت .

كما تم متابعة موقف أعمال عداية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 800 مم لتغذية المياه إلى المساحات المضافة .

تفقد كذلك أيضا المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة حيث تفقد أعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ – ٢٧٦ – ٣٥٠ – ٤٠٠ – ٤٥٠ – ٥٠٠) بمنطقة الأمل ( سابقاً ) حيث استمع سيادته إلي شرح مفصل عن تقدم الأعمال وقد أشاد بالجهود المبذولة والتي تبلورت في وصول المياه للمرحلة العاجلة للأراضي المضافة بمنطقة الأمل (سابقا) بمدينة العبور الجديدة تمهيدا لتسليم الأراضي للسادة الملاك.

وقد شدد بمتابعة توصيل شبكات المرافق في كامل المجاورات المقرر تسليمها للملاك مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان جاهزية الأراضي تمهيدا لتسليم قطع الأراضي المخصصة للسادة الملاك طبقا لبرنامج زمني محدد.

وتعتبر هذه الزيارة لمشروع ترفيق الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الدولة في تطوير المدن الجديدة حيث أنه المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة عمرانية متكاملة وتحقيق السلم المجتمعي الذي تنشده القيادة السياسية .

في نهاية الزيارة أعرب نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن عن شكره للجهود المبذولة مؤكدًا علي أهمية تكثيف المعدلات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروعات مع الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة الأعمال.