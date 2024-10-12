كولر يُفضل البانوبى عن زيكو لتدعيم هجوم الأهلى بالصيف

ارتفعت أسهم لاعب زد إف سى عبد الرحمن البانوبى، للانتقال للأهلى عن زميله فى الفريق مصطفى زيكو، فى ظل بحث الإدارة الحمراء عن إبرام صفقة محلية جديدة قبل غلق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجارى.

وكان مسئولو النادي الأهلي يفاضلون بين مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوني، ولكن يميل مارسيل كولر لضم البانوبى عن زيكو، وهو ما سيتحدد خلال الأيام المقبلة، لاسيما وأن الأهلى لم يفتح خط مفاوضات مع زد بشأن ضم زيكو أو البانوبى حتى الآن.

من جانبه، علق مصدر مسئول داخل نادى زد على اهتمام النادى الأهلي بالتعاقد مع أحد ثنائى الفريق مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانونى، قبل غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

وقال المصدر، إن الأهلى لم يفاتحنا فى التعاقد مع زيكو أو البانونى حتى الآن، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات، وحال وصول عرض رسمى سنقرر الأمر.