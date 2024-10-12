محمد عبد المنعم يسافر مع بعثة المنتخب إلى موريتانيا

تأكد سفر مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسى اللاعب محمد عبد المنعم، مع بعثة الفريق الوطنى المتجهة إلى موريتانيا عصر غد «الأحد».

وكشف مصدر بالمنتخب الوطنى أن محمد عبد المنعم سليم تمامًا من الإصابة التى تعرض لها فى لقاء موريتانيا مساء «الجمعة»، وأدت إلى خروجه والقرار النهائى هو سفر عبد المنعم مع بعثة المنتخب غدا لخوض لقاء «الثلاثاء» فى الجولة الرابعة لتصفيات الأمم الأفريقية.

وكانت أنباء قد ترددت عن عدم سفر محمد عبد المنعم مع بعثة لمنتخب، بسبب الإصابة والاتجاه لإراحته، لكن الجهاز الفنى استقر على سفر اللاعب بعد تأكيدات الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا جاهزية عبد المنعم.

وأوضح طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، أن اللاعب جاهز لمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها «الثلاثاء» المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.