بحسب تصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء.. الأهلى فى صدارة الأندية العربية

كشف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء «iffhs»، عن التصنيف السنوى لأفضل أندية العالم عن الفترة من أول أكتوبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2024، والتى شهدت تواجد النادى الأهلى فى المركز العشرين بتصنيف «iffhs» لأفضل أندية العالم.

وجاء النادى الأهلى فى صدارة قائمة الأندية العربية والأفريقية، فى تصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء «iffhs»، بعدما جاء فى المركز العشرين برصيد 237 نقطة، فيما احتل نادى الزمالك المركز الـ 69.

واحتل الهلال السعودي المركز الـ40 كأفضل نادٍ آسيوى، حسب التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء.

وتصدر ريال مدريد الإسبانى التصنيف برصيد 420 نقطة، وجاء مانشستر سيتى ثانيا برصيد 364 نقطة، وجاء باير ليفركوزن ثالثا برصيد 362 نقطة وأتالنتا فى المركز الرابع برصيد 313 نقطة وأتلتيكو مدريد فى المركز الخامس برصيد 290 نقطة.