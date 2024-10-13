وزير الإسكان يتابع منظومة الري والصرف بالعاصمة الإدارية الجديدة

تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منظومة الري، والصرف، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تنفيذ مشروعي خزانات ورافع الري، وخطي صرف صحي جديدين قطر 3400مم.

وشدد شريف الشربيني، على مواصلة الجولات التفقدية بالمشروعات والمتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال لدفع العمل وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مجموعة العمل بإدارة المرافق بالجهاز تفقدت أعمال الصبات الخرسانية الخاصة بمشروع خزانات ورافع الري بمنطقة R8 والمسندة إلى شركة متخصصة.

وأضاف “عبدالرازق” أن موقع خزانات الرافع بمنطقة R8 الخاص بمنظومة الري يتكون من :٥ خزانات، وعنبر طلمبات، ومبنى إداري، ومبنى للوحات الكهربائية والمعدات، ومبنى للورش، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للخزان تبلغ نحو 100 ألف متر مكعب.

وأشار أحمد محمد عبدالرازق، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تركيبات خطي الصرف الرئيسي المزدوج قطر 3400 مم المجمعة لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والرابطين بين شبكات صرف العاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة المعالجة الرئيسية، بإجمالي18350مترا طوليا مزدوجا، كما يشمل المشروع تنفيذ 2 عدَّاية أسفل طريق القاهرة/السويس، وطريق أم قمر بإجمالى أطوال 250 مترا، وعدَّاية أسفل خطوط البترول بطول 100 متر، كما يشمل المشروع أعمال الخرسانة المسلحة للمطابق، والحماية الخرسانية أعلى المواسير بكمية 226 ألف متر مكعب.

ونوه أحمد عبدالرازق، عن أنه تم التشديد على الشركات المنفذة للمشروعات والمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ الاعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعتمد وطبقًا للمواصفات الفنية القياسية.

كما قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، بجولة تفقدية لمتابعة موقف أعمال الزراعات والمسطحات بالحي السكني الثالث R3 بالمجاوات( ( D7 / D4 ).

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من زراعة جميع الأماكن بالحي السكني الثالث R3 بأشجار مختلفة لإضفاء لمسة جمالية للحي، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تأتى استكمالاً لخطة الجهاز في تقديم أفضل صورة بصرية أمام المنشآت السكنية والخدمية فى المدينة، بهدف إظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضارى الذى يليق بها وسط المدن الجديدة.