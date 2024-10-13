“الإسكان “: بعد خفض الرسوم..إقبال على تقديم طلبات التنازل عن الأراضي بمدينة السادات

صرح اياسر عبدالحليم ، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن هناك إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتقديم طلبات التنازل عن الأراضي بالمركز التكنولوجي لجهاز مدينة السادات، وذلك بعد تخفيض الرسوم المقررة بنسبة 50%.

يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف بضوابط محددة، وذلك تيسيراً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المواطنين والمستثمرين.

وشدد ياسر عبدالحليم حسن، على تكثيف جهود استقبال طلبات التنازل عن الأراضي بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة” قائلاً”: شهدت الأيام الماضية لتقديم طلبات التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعي، السابق تخصيصها بالأعوام السابقة إقبالاً كبيراً من المواطنين، مما أدى الى مضاعفة جهود العاملين بالمركز التكنولوجى لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة بسرعة وبكفاءة.

وأكد أن المركز التكنولوجي يعمل على تقديم خدمات متكاملة لتسهيل وإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وضمان راحة العملاء، مع متابعة دقيقة للطلبات لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة.