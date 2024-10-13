المؤتمر: كلمة السيسي بأسبوع القاهرة للمياه تعكس رؤيته الحكيمة لحل أزمة المياه

ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام القاهرة الكبرى، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة التي تحملها قضية المياه في الوقت الراهن ،مشيرا إلى إن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن الدور المحوري الذي تلعبه المياه في حياة الشعوب، لا سيما في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تواجهها المنطقة.

وأوضح: أن المياه ليست مجرد مورد طبيعي فحسب، بل هي عنصر حيوي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين، وكذلك على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، كما أن حرص الرئيس السيسي على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام يعكس رؤية القيادة السياسية لمستقبل مستدام يعتمد على الإدارة الحكيمة لمواردنا المائية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يمثل منصة دولية هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه، حيث يجمع بين صناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة ندرة المياه والتحديات المائية، والكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الفعالية تُبرز التزام مصر بالعمل الجاد مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه، وضمان وصول المياه بشكل عادل وآمن للجميع.

وأضاف: أن الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية، تتضمن مشروعات تحلية المياه، وتطوير شبكات الري، وتبطين الترع، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما أكد على أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوفير مصادر بديلة، بما يسهم في تأمين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.