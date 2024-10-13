أنشطة طلابية ومبادرات ودورات تدريبيةبمعاهد القليوبية الأزهرية ضمن فعاليات بداية

تشهد معاهد منطقة القليوبية الأزهرية تنفيذ أنشطة وبرامج ومبادرات ودورات تدريبية ومسابقات رياضية وثقافية واجتماعية وفنية ونشاط مكتبات وندوات توعية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى تنفذ بالأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودعم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومتابعة الأستاذ الدكتور أحمد شرقاوى وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم والطلاب وإشراف الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ومن هذه الأنشطة مبادرة رواد اللغة العربية فى الإعراب وتنفذ اليوم بمعاهد إدارة القناطر الخيرية بمتابعة الدكتور محمد عبد المعبود موجه شئون القرآن و منسق إدارة القناطر الخيرية التعليمية الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف بمحافظة القليوبية ينفذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالتنسيق مع محافظة القليوبية بقيادة معالى الوزير المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وكافة المؤسسات المشاركة في تنفيذ المبادرة