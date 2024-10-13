وزير الصحة و سفيرة دولة سلوفاكيا يبحثان سبل التعاون 

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفيرة لينكا ميهاليكوفا، سفيرة جمهورية سلوفاكيا في مصر، لبحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفيرة، مؤكداً حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية سلوفاكيا، وتبادل الخبرات في شتى مجالات القطاع الصحي، وعقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص بجمهورية سلوفاكيا، موجهًا الدعوة لوزير صحة جمهورية سلوفاكيا –من خلال السفيرة- لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية الذي يعقد في الفترة من 21-25 أكتوبر الجاري برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون بين البلدين في التوسع لإنشاء مراكز للاستشفاء، وإعادة التأهيل، وزراعة الأعضاء، وسبل الاستفادة من تجربة الجانب السلوفاكي في السياحة العلاجية، حيث تعتبر جمهورية سلوفاكيا من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر الطبية، والمسعفين، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة انتشار الأمراض المعدية، وناقلات الأمراض من خلال قطاع الطب الوقائي في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة، والمعاهد البحثية والتدريبية في البلدين.

وأشار «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق لمناقشة التعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة طب الأسنان، والتعاون بشأن نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الدوائية، واللقاحات والتصدير لأفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجال التطبيب عن بعد، وعقد شراكات مع الشركات السلوفاكية الرائدة في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت السفيرة، لينكا ميهاليكوفا، على عمق، وترابط العلاقات بين البلدين، مؤكدًة حرص بلادها على لتعزيز سبل التعاون، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في شتى مجالات القطاع الصحي، وتقديم كافة سبل الدعم لمصابي الأحداث في غزة والسودان.