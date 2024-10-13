مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية يكرم الفائزين في مسابقه الصوت الذهبى

كرم الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الفائزين في مسابقة الصوت الذهبى والمسابقة الثقافية لتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ضمن احتفالات مبادرة “رسول الانسانية” احتفالا بالمولد النبوي الشريف … بمراكز شباب القليوبية” في إطار الإحتفالات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.

أعرب الفرماوي عن سعادتة بتكريم الفائزين من الشباب الموهوبين والمتميزين والمبدعين ، متمنيا مزيد من التوفيق والنجاح لجميع الفائزين ، مؤكدا أن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية. تزخر بشباب واعد لديه الطموح ومحب لوطنة الغالى ،

كما أشار إلى أن مراكز الشباب والأندية الرياضية مفتوحة لكل شباب المحافظة لتبني الأفكار والمبادرات الهادفة من الشباب المتميز فى جميع المجالات تأكيدا أن مراكز الشباب لايقتصر دورها على الرياضة فقط بل بتهتم بتكوين الشخصية متكاملة الجوانب الثقافية والإجتماعية والدينية.