حزب العدل يطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملف تطوير السكك الحديدية

أعرب حزب العدل عن بالغ الحزن والأسف إزاء الحادث المروع الذي وقع اليوم في محافظة المنيا، حيث اصطدم قطار نوم بقطار آخر على خط الصعيد بمنطقة ماقوسة بالمنيا، مما أسفر عن انقلاب عربات في ترعة الإبراهيمية.

وقال الحزب: إن هذا الحادث المؤسف يأتي ليجدد التساؤلات حول سلامة منظومة السكك الحديدية وفاعلية الخطط الحكومية المعلنة لتطويرها، وأولويات إنفاق مئات المليارات بدعوى تطوير السكك الحديدية، طالما لازالت تحصد أرواح ودماء المصريين.

ورغم استيراد جرارات جديدة بتكلفة ضخمة، وتكرار الحديث عن التطوير في المعدات والمباني بتكلفة تجاوزت نصف مليار جنيه، إلا أن هذه الحادثة تعكس بوضوح أن تحديث الأسطول وتطوير المحطات باهظة التكاليف وحدها لا تكفي دونما تطوير المنظومة بالكامل وفي مقدمتها تدريب وتهيئة العنصر البشري.

وطالب الحزب بفتح تحقيق فوري وشامل لمعرفة ملابسات الحادث، وتقديم المسؤولين عن هذا التقصير للمحاسبة العاجلة، كما طالب الحزب البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول ملف تطوير السكك الحديدية، وكيف تم إنفاق كل هذه المليارات وماهية أولويات هذا الإنفاق ومقارنته بمردوده على السلامة والجودة، لنعلم من المسئول سياسيا عن هذا التردي المستمر، وسيقوم الحزب بتكليف نوابه بتقديم طلب تشكيل تلك اللجنة.

وشدد البيان؛ حان الوقت لإجراء إصلاحات جذرية تضمن حماية أرواح المصريين وتوقف مسلسل الحوادث المتكرر الذي يعكس غياب التخطيط الاستراتيجي وضعف الرقابة، قائلًا: إن التأخير في اتخاذ هذه الخطوات يعني مزيدًا من الأرواح المهدرة والخسائر التي لا يمكن قبولها في وطن تكبله الديون وفي القلب منها ديون وزارة النقل.