حماية المستهلك يواصل حملاته الرقابية على الأسواق بمحافظة الإسماعيلية

في إطار جولاته الميدانية اليوم بمحافظة الإسماعلية ، قام إبراهيم السجيني ” رئيس جهاز حماية المستهلك ” يرافقه اللواء طيار أكرم جلال – محافظ الإسماعلية ” بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق والقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة ، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

خلال الجولة، تم التأكيد علي كافة المنشآت التجارية بضرورة الإلتزام بالقانون وأن الدولة عازمة علي التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضروة إتاحة السلع لمواطنين وأن يكون هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها علي الأرفف للمواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ومن ابرزها عدم الإعلان عن الأسعارومخالفة قرار رقم 3071 والقرار رقم 171، وتحرير عدد ( 53 ) محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .