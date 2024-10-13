التموين : توقيع بروتوكول تعاون   الشركة القابضة للصناعات الغذائيه ومؤسسة حياة كريمة لتوفير السلع للمواطنين.

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز إجراءات الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجاً وقعت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وتوفير منافذ من المجمعات الاستهلاكية لعرض اللحوم الطازجة المطروحة في مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يتضمن في المرحلة الأولى، تخصيص 20 منفذًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتبع المجمعات الاستهلاكية، لطرح اللحوم الطازجة التي تتبع مبادرة حياة كريمة بأسعار تنافسية، تلبيةً لاحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، وستقوم الشركة القابضة بتوفير مجموعة من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والسمن والصلصة …إلخ ، ليتم طرحها من خلال المبادرة، حيث ستتولى مؤسسة حياة كريمة تحديد الأسر المستحقة بناءً على دراسات ميدانية واحتياجات المجتمع.