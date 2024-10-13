طلب إحاطة لوزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات

تقدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لوزير النقل بسبب تكرار حوادث القطارات وآخرها حادثة اليوم بإصطدام قطار قادم من أسوان باتجاه القاهرة بين أبو قرقاص والمنيا. التى نتج عنها وفيات ومصابين .

وأكدت النائبة أنه فى ظل نجاحات عديدة فى منظومة النقل والطرق، مازالت حوادث القطارات مستمرة رغم الإنفاق الكبير على هذه المنظومة واستخدام العديد من القروض لتحديث المنظومة وتطويرها والحد من الحوادث، إلا أن الواقع يؤكد وجود مشاكل عديدة تؤدي إلى هذه الحوادث التى تتسبب فى عدد كبير من الوفيات سنويا .

وطالبت النائبة توضيح من وزارة النقل ،عما تم من إجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث ونتائج اللجان والتحقيقات التى شكلتها هيئة السكك الحديد لمعرفة أسباب الحوادث وكيفية العمل على منع تكرارها. حفاظا على حياة المواطنين، مشددة غلى ضرورة وقف نزيف الدماء على قضبان السكة الحديد.