د ” أحمد طه” :ربط التمويل بالحصول على الاعتماد وتطبيق الجودة  أحد العلامات المميزة لمشروع التأمين الصحي الشامل 

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة المعتمدة عالميا وربط ذلك بالتمويل يعد احد المزايا الأساسية لمشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن انه يمثل نقطة الانطلاق لبدء رحلة دائمة من التعلم والتطوير بالقطاع الصحي، مشيرا إلى وضع القيادة السياسية محور التنمية البشرية على رأس أولويات الدولة المصرية وهو ما يؤسس لمستقبل جديد للمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة ويرسم واقعا جديدا يكون فيه المريض هو نقطة الارتكاز الرئيسية لجميع مكونات الخدمة الصحية…جاء ذلك خلال إدارته للجلسة العلمية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ‘جهار” خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة Egy Health

وأضاف أن الصحة ركن أساسي في بناء الإنسان وتنميته مشيدا بدور المبادرات الرئاسية التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالي الصحة والتنمية البشرية كنقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع وأحدثها مبادرة “بداية” التي تستهدف إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا من أجل تحسين جودة الحياة، وهي الفلسفة الراسخة لعمل الهيئة بالتنسيق التام مع مختلف الأطراف وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن دور الهيئة الأساسي هو وضع النظام الذي يحمي الطبيب والمريض والمنشاة الصحية على حد سواء، والقياس المستمر لمكونات هذا النظام بهدف حوكمته وتطويره المستمر، لافتا إلى أن معايير “جهار” تتسم بالديناميكية من خلال خضوعها للتطوير المستمر والمراجعة الدولية دوريا، والآليات التي تتبعها الهيئة في قياس مستوى الخدمة لا تسمح بأن يكون الاعتماد مجرد “شهادة” معلقة على الحائط للتباهي بها.