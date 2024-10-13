جلسات نقاشية وتكريم فرق شباب الجامعات بفعاليات “المؤتمر الأول لمستقبل صناعة النقل الذكي” 

بحضور طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والأستاذ الدكتور هشام سعودي- وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، شهدت فعاليات “المؤتمر الأول لمستقبل صناعة النقل الذكي” والذي أقيم في ختام “قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية” عقد ثلاث جلسات نقاشية حول صناعة النقل الذكي ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية، أدار أولى الجلسات والتي حملت عنوان “البنية التحتية الذكية الأساس لبناء المدن المستدامة” المهندس أيمن الجوهري- الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات “سيسكو” مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، شارك في الجلسة الدكتور هشام عرفة- الرئيس التنفيذي لشركة برايت EV، والمهندسة رانيا صبرة- نائب الرئيس التنفيذي لحلول الشركات بشركة برايت سكايز، والدكتور معتز حسونة- الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة ميدار، والمهندس تامر جاد الله العضو المنتدب لشركة DFI.

أوضح المشاركون في الجلسة أن المدن الذكية تحتاج إلى الدعم الحكومي عبر خطة معدة جيدًا، إضافة إلى احتياجها إلى التكامل بين الوزارات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كافة المشاريع الذكية، إضافة إلى تشجيع الباحثين الصغار ودعمهم في هذا المجال.

وناقشت الجلسة النقاشية الثانية “خدمات النقل الذكي وأهميتها في الفترة القادمة”، وترأسها المهندس محمد شبل- رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة أورانج مصر للاتصالات، وضمت كل الأستاذ أحمد زين- مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة ورئيس لجنة الطاقة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والنائب علاء مصطفى- عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس- وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والدكتور إيهاب شلبي- الرئيس التنفيذي لشركة D Carbon Global، ألقت الجلسة الضوء على تأثير توطين صناعة النقل الذكي على الاقتصاد القومي المصري، وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية رفع وعي المجتمع بهذا المجال، وتقليل الفجوة بين الصناعة والقوانين المنظمة لها، وضرورة أن يكون هناك شباكًا واحدًا لتقديم الخدمة (تصنيع وترخيص وغيرهما).

فيما ناقشت الجلسة الثالثة الأمن السيبراني “المخاطر والتحديات” وترأس الجلسة الدكتور محمد الحماحمي- كبير خبراء الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة المهندسين بالقاهرة، وضمت الجلسة الدكتور عادل عبد المنعم- الخبير الدولي بالأمن السيبراني في الاتحاد الدولي للاتصالات، والدكتور أحمد عبد الحافظ- رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والمهندس محمد الشيال- الخبير الدولي لنظم المعلومات الجغرافية، والأستاذة الدكتورة غادة عامر- رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات، أوضحت الجلسة أن صناعة السيارات الذكية من الممكن أن تواجه بعض التحديات في مجال الأمن السيبراني مع تزايد اتصال المركبات بالإنترنت، مشددة على أنه يتعين على جميع الأطراف اتباع المبادئ الأساسية للأمن السيبراني للمركبات، إضافة إلى ضرورة وعي المستخدم بمميزات وعيوب هذا النوع من السيارات حيث أن التكنولوجيا من الممكن أن تكون مساهمة بشكل كبير في الجوانب الضارة كما هي مفيدة جدًا في خدمة المستخدم إذا أحسن استغلالها.

جدير بالذكر .. على هامش فعاليات المؤتمر قام المهندس طارق النبراوي، والمهندس محمود عرفات، والأستاذ محمد الصعيدي، والمهندس أحمد مهران بتكريم شباب جامعات مصر المشاركين بمشروعاتهم في مجال السيارات الكهربائية، وضمت قائمة التكريم فرق السيارات الكهربائية بجامعة الزقازيق (ECO-Cars)، وفريق (3R- Helos)، وفريق (UZFS)، وفريق IEEE، وفريق جامعة القاهرة (Cairo Racing Team)، وفريق جامعة الفيوم (3R Heros)،ومشروع تحويل السيارات الفوليكس واجن من بنزين إلى كهرباء بجامعة حلوان، وفريق IEEE بالجامعة المصرية الروسية، وفريق AIESEC بجامعة القاهرة، وكل من الباحثين الدكتور أحمد السنباري، والدكتور أحمد أبو زيد (جامعة بورسعيد)، كما تم تكريم المشاركين فى الحوارات النقاشية، والقائمين على تنظيم المؤتمر.