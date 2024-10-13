“تحديث التشريعات، والتدريب في الأمن السيبراني .. أبرز توصيات “المؤتمر الأول لمستقبل صناعة النقل الذكي”

انتهت فعاليات “المؤتمر الأول لمستقبل صناعة النقل الذكي” والذي أقيم في ختام قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية برعاية ومشاركة نقابة المهندسين المصرية بإصدار عدد من التوصيات وضعها الخبراء المشاركون في فعاليات جلسات المؤتمر، منها إنشاء لجنه تضم الشركات والبرلمان والوزارات المعنية لمناقشة تذليل الصعاب التي تواجه التحول الرقمي للنقل الذكي، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للنقل مثل شبكات الجيل الخامس 5G وأنظمة الاستشعار الذكية لجمع وتحليل بيانات حركة المرور، وتحديث التشريعات لتشمل تقنيات النقل الذكي، وتشجيع سياسات تدعم الابتكار في قطاع النقل بما في ذلك تسهيلات للاستثمارات في التقنيات المتقدمة مثل السيارات الكهربائية والهجينة، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تركز على تقنيات النقل الذكية من خلال توفير تمويل وحاضنات أعمال.

كما شملت التوصيات ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل في مجال الأمن السيبراني باعتبار العنصر البشرى المُدرّب هو أهم عنصر في مكونات منظومة الأمن السيراني، وضرورة فحص سلاسل الإمداد والموردين وتنوع مصادر التدبير لاحتياجات الدولة من كل ورسائل التكنولوجيا، وأهمية الاعتماد على أنظمة تحديد المحل الجغرافيGPS المتعددة مع إمكانية الانتقال من نظام الآخر لأن الوضع الحالي يمثل اعتماد على مصدر وحيد قد يتعرض لأى هجمات في حاله انقطاع إشارة GPS أو لهجمات تزييف معلومات الموقع الجغرافي سيكون التأثير السلبي كبير على كافة القطاعات، وأهمية تطوير ودعم البحوث والتطوير من أجل تقليص الفجوة التكنولوجية بين مصر ودول إقليمية تسعى للتفوق والسيادة التكنولوجية بالمنطقة، والاهتمام بتطوير وصناعة البطاريات وأنظمة التحكم فيها Battery Management System باعتبارها تمثل نقطة ضعف معرضة للاستهداف.