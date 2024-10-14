الأهلى يواصل تدريباته فى التتش قبل خوض ودية غدًا استعدادًا لسيراميكا

يواصل فريق الكرة بالنادى الاهلى اليوم «الاثنين»، تدريباته اليومية استعدادًا لبطولة السوبر المصرى بالإمارات، والتى يستهلها «المارد الأحمر» بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجارى.

ويخوض الاهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش، وتقرر خوض مباراة ودية غدًا «الثلاثاء» استعدادًا لبطولة السوبر المصري.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.

وفى النسخة المرتقبة، يلتقى الأحد 20 أكتوبر باستاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت القاهرة.