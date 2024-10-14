جوميز يطلب تقريرًا مفصلًا عن الدوليين فى الزمالك

طلب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، من الجهاز المعاون له بإعداد تقرير مفصل عن اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخبات بلادهم في الفترة الدولية الحالية، من أجل الوقوف على مستواهم وتحديد نسبة مشاركتهم في كل مباراة من مباريات منتخبات بلادهم.

وانضم محمد عواد وأحمد مصطفى زيزو ومحمد شحاتة وناصر ماهر ونبيل عماد «دونجا» لمنتخب مصر، فيما انضم سيف الدين الجزيرى لمنتخب تونس، وتواجد عمر فرج مع منتخب فلسطين.

ويرغب المدير الفنى للأبيض، جوزيه جوميز، فى الوقف على كل الأمور الخاصة بهؤلاء اللاعبين قبل السفر إلى الإمارات يوم «الخميس» المقبل استعدادًا للسوبر المصرى، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجارى بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا.