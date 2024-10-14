كولر يُجهّز سمير محمد لمنافسة وسام أبو على وكهربا فى هجوم الأهلي

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر، تجهيز مهاجم الفريق الصاعد سمير محمد، للاستعانة به في المباريات المقبلة من الموسم الجديد، حتى يكون قادرا على قيادة هجوم الأهلى، وتأهيله فنيًا وبدنيًا ليكون قادراً على منافسة الثنائى وسام أبو على ومحمود كهربا على قيادة الهجوم الأحمر الفترة المقبلة.

وكلف مارسيل كولر مساعده فى جهاز الأهلى الأرجنتينى كارلوس برينجر، بتجهيز سمير محمد من أجل المشاركة فى المباريات حال الاستعانة به، لاسيما بعدما شارك اللاعب فى ودية حرس الحدود الماضية، وظهر بشكل مرضٍ ونجح فى تسجيل هدف خلال اللقاء.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصرى فى الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى ، وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصرى، التى تقام بمشاركة أندية الأهلى والزمالك وبيراميد وسيراميكا.