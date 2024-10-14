منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة موريتانيا فى تصفيات أمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم «الاثنين»، استعدادًا لخوض مباراة الإياب أمام منتخب موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والمحدد لها غدًا «الثلاثاء» فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

ويؤدي المنتخب مرانا وحيدا على ملعب «شيخا ولد بيديا»، والذى يستضيف اللقاء غدًا، وسط تحذيرات للاعبين من أرضية الملعب المغطى بالنجيل الصناعى خوفا من الإصابات.

ويترأس البعثة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة محمد أبو الوفا، وتضم البعثة جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح ونبيل عماد «دونجا» ومصطفى محمد، وأعضاء الجهاز الفنى والطبى والإدارى.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفًا على الأقل فى التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسى الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.