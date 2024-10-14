صحة الشيوخ: لدينا العديد من الملفات الهامة على أجندة عمل اللجنة بالدور الحالي

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وبحضور وكيل اللجنة الدكتورة سلوي الحداد، الدكتور أسامة فهيم أمين السر.

وقال الدكتور حسين خضير إن أجندة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، ستناقش عدد من الملفات الهامة التى تمثل أولوية لدى اللجنة في مجال الصحة، خاصة ملف الأدوية وتوطين صناعتها لمنع تكرار نقص الأدوية.

وأوضح خضير، أن اللجنة ستواصل جهودها بدور الانعقاد الخامس، بما يحقق أهداف الدولة في قطاع الصحة والسكان، ودعم خطوات القيادة السياسية في المجال الصحي والدوائي، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبدي إهمام خاصا بصحة المواطن والعمل على توفير رعاية صحية لكل المواطنين، وأيضا تقديم القيادة السياسية دعما كبيرا لقضية الدواء.

وأوضح النائب: أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشاكل الصحة، على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير الصحة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

وتابع: أن دور الانعقاد الحالي سيشهد تعاون وتكاتف بين المجلس والحكومة من أجل النهوض بصحة المصريين من خلال تطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بشكل عام، مشيدًا بدور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار في تنفيذ المبادرات التي تحمي وتحافظ على صحة المواطن المصري

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الشكر لأعضاء اللجنة علي ثقتهم لاختياره رئيسًا للجنة قائلًا: “أشكر زملائي علي تزكيتي رئيسا للجنة بدور الانعقاد الخامس وهو شرف عظيم” واستكمل: “أجدد معكم العهد على أن تكون إدارة اللجنة بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات من الأعضاء وذلك لصالح الوطن والمواطن”.