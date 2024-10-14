“سويلم “:مصر حريصة على تحقيق التعاون البناء بين كافة الدول الافريقية

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بشيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال .

واشار الدكتور سويلم الى أن جمهورية السنغال تعد شريكا رئيسيا لمصر فى مجال المياه ، مؤكدا على أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لإستمرار التعاون .

واشاد د. سويلم بالنموذج التعاونى الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل فى منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) .

واشار اننا قد نجحنا فى مؤتمر COP27 الذى انعقد فى نوفمبر ٢٠٢٢ من وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى، وعقب ذلك شاركت مصر بفاعلية فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٣ حيث ترأست مصر واليابان الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ ، كما قامت مصر بقيادة المسار الافريقى خلال فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه الذى عقد فى بالى بإندونيسيا فى شهر مايو ٢٠٢٤ ، وعلينا أن نواصل هذا النجاح فى الإستمرار بدفع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، واستعداد مصر لتقديم كافة اشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة القادم ٢٠٢٦ .

كما استعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر المبذولة خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لخدمة الأشقاء الأفارقة ، وحرص مصر على تحقيق التعاون البناء بين كافة الدول الافريقية .