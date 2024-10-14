على معلول يبدأ تدريبات الكرة فى المرحلة الأخيرة ببرنامجه التأهيلى بالأهلى

بدأ ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على معلول، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلى المحدد له بعد جراحة وتر أكيليس.

وقال طبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله، إن معلول يبدأ من اليوم “الإثنين” المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له.

وأوضح جاب الله أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج فى تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار أخصائى التأهيل.

وأضاف طبيب الفريق أن الحالة البدنية والطبية لعلى معلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصرى الذى يقام في الإمارات خلال الشهر الجارى.

وعقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مارسيل كولر، جلسة مع اللاعبين قبل المران، للحديث عن البرنامج التدريبى وكافة الأمور الفنية.

وناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لـ بطولة السوبر المصرى.