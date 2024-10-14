أشرف دارى يغيب عن مران الأهلى بسبب آلام فى القدم

اشتكى مدافع الأهلى أشرف دارى، من آلام فى القدم قبل مران اليوم “الإثنين”، وفضّل الجهاز الفنى إراحته من خوض المران، على أن يخضع اللاعب لفحص طبى يحدد حالة اللاعب وموقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مباراة السوبر المصرى.

ويذكر أن إصابة دارى بسيطة ولا تدعو للقلق، ولكن الجهاز الفنى فضل إراحته من مران اليوم “الاثنين”، خشية من تفاقم الأمر، على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباراة السوبر المصرى أمام سيراميكا بشكل عادى.

ولم يتحدد موقف أشرف دارى من المشاركة فى المباراة الودية غدا “الثلاثاء”، بين اللاعبين وبعض العناصر الشابة من قطاع الناشئين، وقد يتم إراحته لمنحه قسط كاف من الراحة.