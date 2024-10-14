زراعة الشيوخ تناقش دراسة تطوير صناعة الزيتون وتعزيز التنافسية

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، اليوم دراسة مقدمة من النائب أحمد القناوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والأمين العام لحزب العدل، حول تطوير صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. جاء ذلك بحضور ممثلين عن مراكز بحوث البساتين التابعة لوزارة الزراعة، والمجلس المصري للزيتون، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة الزراعة.

وأوضح النائب أحمد القناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدراسة قد تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضي، وتهدف إلى تطوير صناعة زيت الزيتون والتوسع في إنتاجها لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأضاف أن الدراسة تسعى إلى تعميق القيمة المضافة لصناعة الزيتون في مصر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز دخول العملة الصعبة.

وأشار “القناوي” إلى أن ممثلي الحكومة أشادوا بالدراسة، مع التأكيد على استكمال مناقشتها في جلسات لاحقة، لحين الانتهاء من جميع التوصيات والملاحظات النهائية، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشتها في الجلسة العامة.