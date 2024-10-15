الزمالك يستأنف التدريبات اليوم استعدادًا للسوبر المصري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم «الثلاثاء»، فى إطار الاستعداد لمباريات بطولة السوبر المحلى التى تقام فى الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجارى بالإمارات، بمشاركة فرق الأهلى والزمالك وسيراميكا وبيراميدز.

وتأتى العودة للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها لاعبوا الزمالك أمس «الأحد»، بقرار من المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، وذلك بعدما خاض الفريق 3 مباريات ودية أمام بتروجت وزد وإيسترن كومبانى.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تكليف أمين الصندوق الدكتور حسام المندوه، برئاسة بعثة الفريق الأول التى ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصرى.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى أبو ظبى يوم «الخميس» المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجارى، بناءًا على قرار البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق.